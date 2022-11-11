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İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkan TIR önce otomobile ardından otobüs durağına çarptı. Yaşanan kazada 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 04:38
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İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı

İzmir’de karşı şeride geçen TIR durağa daldı: 5 yaralı
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Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta, Şükrü P. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan TIR, önünde seyreden Raif Ö.nün kullandığı otomobile, ardından da toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu otobüs durağına çarptı.

İtfaiye, araçta sıkışan tır şoförü ile TIR’ın altında kalan Mustafa A. ve Ali T.'yi bulundukları yerden kurtardı. Kazada, otomobil sürücüsü ile savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Mustafa A. ve Ali T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki bir esnaf, tırın çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Müşteriyle ilgileniyordum. TIR karşı şeritten buraya geçti. Önce otomobile ardından durağa çarptı. Durakta 4-5 kişi vardı. Bazıları kaçtı, 2 kişi tırın altında kaldı. Tır şoförü gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu" dedi. (AA)

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