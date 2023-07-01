İzmir'de katliam gibi trafik kazası

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 21 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de katliam gibi trafik kazası

(İHA) Kaza saat 19.30 sıralarında İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan Özcan Ö. idaresindeki 34 DEB 698 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Savrulan otomobil, Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki 09 BU 404 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül A. ve Sibel Ö.'nün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İKİ KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan vatandaşlar çevre hastanelere kaldırılırken, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Özcan Ö. ve Mustafa K., buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 21 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kazada hayatını kaybeden Şengül A., Sibel Ö., Özcan Ö. ve Mustafa K.'nin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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