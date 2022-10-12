12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kavgayı ayıran babasını da vurdu 

İzmir’in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir şüpheli kavgayı ayırmaya çalışan babasını da vurdu. Olayda ise 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 07:14
Takip Et

İzmir'de kavgayı ayıran babasını da vurdu 

Kavgayı ayıran babasını da vurdu 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi 2179 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşarak tartışmaya başladı. 

Yaşanan arbedenin ardından D.B., yanındaki tabanca ile M.Z.Ç., (19) Y.G. (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan babası M.B.’ye (59) ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kavgayı ayırmak isterken oğlu tarafından vurulan M.B.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. 

Yaralılar M.B., M.Z.Ç. ve Y.G. ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.Z.Ç ve Y.G.'nin durumunun iyiye gittiği M.B.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
2
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
3
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
4
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
5
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
6
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
7
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
﻿Polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 
﻿Polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 
﻿Polis koşarak gitti Türk Bayrağı'nı yerden kaldırdı 
﻿Kavgayı ayıran babasını da vurdu 
﻿Kavgayı ayıran babasını da vurdu 
﻿Kavgayı ayıran babasını da vurdu 
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿İstanbul Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.