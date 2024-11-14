İzmir'de kayyum tartışmaları ve demokrasi projeleri

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması konusu gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser'e Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasına dair görüşünü sordu. Tugay, Altınkeser'in olumlu yanıt vermesi üzerine, "Bahadır Altınkeser, Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşmasını doğru buluyor, not alın" dedi.

CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, kayyum atamasını eleştirerek, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanması, seçmen iradesinin gasbıdır" ifadelerini kullandı. Altınkeser ise Tugay'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Esenyurt’a kayyum atanırken, İzmir’de 30 ilçeye neden kayyum atanmadığını sorgulamak gerekiyor" dedi.

Toplantıda ayrıca, Kiraz'da Atatürk büstüne yapılan saldırıya da değinildi. CHP Kiraz Meclis Üyesi Özgür Korkmaz, saldırıları kınayarak, "Atatürk'e yapılan saldırılara asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Orman yangınlarına da değinen AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, Yamanlar Dağı'nda yapılan ağaçlandırma çalışmalarını öne çıkardı. Tugay ise yangında havadan müdahale eksikliği olduğunu belirterek, "Yangın akşam saatlerinde yerleşim yerlerine sıçradı, çok büyük bir felaket olabilirdi" dedi.

Mecliste alınan kararlardan biri de, İzmir'deki üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlamak için uygulanacak Üniversiteli Kart projesi oldu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Demokrasi Başkenti unvanı için başvuruda bulunmaya karar verdi.