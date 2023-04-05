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İzmir'de feci kaza: 1 ölü

İzmir'İn Menemen ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:12
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İzmir'de kaza

İzmir'de feci kaza: 1 ölü
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İzmir’in Menemen ilçesinde kamyonla ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Maltepe-Seyrek Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyrek'ten Menemen yönüne seyir haline bulunan Ö.Ç. idaresindeki 35 MPK 54 plakalı 50 NC Fiat marka kamyon, karşı yönde gelen Oktay Dinçer (46) yönetimindeki 35 LL 961 plaka sayılı tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile tırdan çıkartılan Oktay Dincer'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kaza ile ilgili kamyon sürücüsü Ö.Ç. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)

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