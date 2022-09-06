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Kemoterapi gören babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde, A.V.(26) kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u (68) iddiaya göre 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. A.V. polis ekipleri tarafından gözaltı alınırken, Kazım Vurgun'un öldüğünü duyan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:04
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İzmir'de kemoterapi gören babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kemoterapi gören babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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Olay, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı.

Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi.

Babasını ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede büyüdü. A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı.

Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.  Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Kaynak: DHA

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