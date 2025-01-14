İzmir'de kentsel dönüşüm için 12 bin TL’lik kira desteği önergesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2025 yılındaki ilk birleşiminde kentsel dönüşüm alanlarındaki hak sahiplerine yönelik önemli bir önerge verildi. Tüm partilerin grup başkan vekilleri tarafından sunulan önerge kapsamında, her bir bağımsız birim için hak sahiplerine ödenecek kira bedelinin 2025 yılı için 12 bin TL olması önerildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirdi. Mecliste önemli bir önerge de gündeme taşındı. Tüm siyasi partilerin grup başkan vekilleri tarafından verilen önergede, devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 2025 yılı için her bir bağımsız birime ödenecek kira bedelinin bütün dönüşüm alanlarında aynı olacak şekilde 12 bin TL olarak belirlenmesi önerisi verildi. Önergede Uzundere, Ege Mahallesi, Örnekköy, Ballıkuyu, Gaziemir Aktepe Emrez, Çiğli Güzeltepe’de kentsel dönüşüm alanlarında çalışma yapıldığı, 2024 yılı başında encümence Örnekköy’de 5 bin 682 TL, Uzundere’de 5 bin 137 TL, Ege Mahallesi’nde 5 bin 269 TL kira bedeli ödenmesine karar verildiği hatırlatıldı. 2025 yılı için ise tüm dönüşüm alanlarında aylık 12 bin TL önerisi ortaya konuldu. Önergede, yaşanan ekonomik süreçte kira bedellerinin çok yükselmesine, ülkemizde yaşanan olağandışı fiyat artışlarından dolayı hak sahiplerinin kira bedellerini ödemekte sorun yaşadığına dikkat çekildi. Sunulan önerge, acil kaydı ile bütçe ve hukuk komisyonlarına gönderildi.

“ÜLKEDEKİ MUHTEŞEM ENFLASYON VE MUHTEŞEM FAİZ ORANLARI”

Meclis’te SGK borçları üzerine yaşanan tartışmalar üzerine konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, “1 Nisan’dan önce gecikme faizleri ile birlikte vergi borcu 2 milyar 674 milyondur. Toplu iş sözleşmeleri gereği yıl ortası ücretlere de enflasyon göz önüne tutularak fiyat farklı yansıtılıyor. Mayıs 2024’te enflasyonun aylık yüzde 3,5’tan yüzde 4,5’a çıkması gibi sebeplerle 24 Aralık’ta takas başvurusu yapıldı, ondan önce 9 ay boyunca vergi dairelerine 1 milyar 531 milyon lira ödeme yapılmış olmasına rağmen rakam 6 milyar 351 milyona çıktı. Buradan çıkacak sonuç, ülkedeki muhteşem enflasyon ve muhteşem faiz oranlarıdır. 24 Aralık’ta takas başvurusu Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne takıldı ve orada incelemede zaman harcandı. Bu inceleme sürerken, 3 milyar 712 milyonluk aylık ödemenin 1 milyar 573 milyonu kesintiye uğradı. Bu da yüzde 42,3 kesinti demektir. 7 Ocak’ta çalışanların tüm birikmiş ikramiyeleri ve yan hakları ödeniyor. İZELMAN ve İZENERJİ hariç kuruluşlardaki maaşlar da ödeniyor. İki şirketin maaşlarının da 10 Ocak’ta ödeneceği söyleniyor ve 1 milyar gibi bir rakam da 9 Ocak’ta çalışanların hesaplarına yatırılıyor” dedi.

“2025 YILINDA ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTADA OLACAĞIZ”

İzmir’de 2024’te 20 milyarlık yatırım yapıldığını da söyleyen Yıldır, “Yerel gündem konuşulmaya çalışılırken genel siyasetten bahsetmek zorunda kalıyorsak bunun açık bir nedeni var. Ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz, ekonomik bunalım var. Ekonomik bunalımın yansıdığı yerlerden biri de İzmir. İzmir’de yaşayan insanlarımızın yaşadığı sorunlara çare olmak zorunda olduğumuzu hissettiğimiz için çabalıyoruz. 2025 yılının sonunda çok daha iyi bir noktada olacağımızdan eminim” dedi.

“TOPLAM GELİRİMİZİN YÜZDE 36,85’İDİR”

Gaziemir Belediye Balkanı Ünal Işık, SGK borçlarıyla ilgili gündeme değinerek “SGK borçlarımız niye var diye baktığımızda halkın çok önemli bir kesimi biliyor. Bir ay için 100 liraya ihtiyacınız var, 60 lira kazanıyorsanız, 40 lirayı borçlanmak zorundasınız” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya prim borcu ve vergi dairesine vergi borçları olmadığını, bahsi yapılan borçların tamamının İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin borçlarından oluştuğunu söyledi. İZELMAN ve İZENERJİ’nin SGK prim borçlarının, tecil faizi hesaplanarak 36 ay vade ile taksitlendirildiğini ve taksitlendirme öncesi iki şirketin SGK prim borcu için 800 milyon TL peşin ödeme gerçekleştirildiğini ifade eden Yeter, “30 Mayıs tarihinde 5. taksiti ödeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer iştiraklerinin SGK’ya olan borçları için taksitlendirme talebinde bulunuldu ve öncesinde 191 milyon peşin ödeme gerçekleştirildi. ‘Borçlarını ödemiyorlar’ algısının gerçeği yansıtmadığını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinin devlete olan amme borçlarının ödenmesine yönelik tüm iyi niyetli adımların belediye olarak atıldığının bilinmesini isteriz. Ancak tüm iyi niyet adımlarımıza rağmen genel yönetim vergi gelirlerinden belediyemize aktarılacak tutarın 1 milyar 572 milyon TL’sini, şirketlerimizin vergi borçlarını gerekçe göstererek kesti. Kesinti yapılan tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan belediyemize aktarılan payın yüzde 42,34’üdür. İller Bankası’ndan aktarılan payı eklediğimizde ise kesinti yapılan tutar toplam gelirimizin yüzde 36,85’idir” dedi.

“BELEDİYELER VATANDAŞIN SORUNUNU ÜSTLENDİ”

Mecliste söz alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise “Belediyeler hükümetin eksik kaldığı yerlerde ‘bunlar benim problemim değil’ deyip kenara çekilmek yerine ‘vatandaşın sorunu’ deyip bu sorunları üstlenmiş konumdadır. Belediyelere verilecek destek, belediyelerin yolunu açmak, vatandaşın sorunlarını çözmek için temel bir hareket noktası oluşturabilir” dedi.

DENETİM KOMİSYONU ÜYELERİ SEÇİLDİ

Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyeleri de gizli oyla seçildi. CHP grubunun önerisi Onur Saatli, Banu Gençkan, Yağmur Yurdakul Özkan, Uygar Kanmış olurken, AK Parti grubunun önerisi ise Ercan Tekin oldu. Oylama sonucunda Onur Saatli, Banu Gençkan, Yağmur Yurdakul Özkan, Uygar Kanmış ve Ercan Tekin, komisyona seçildi.

MECLİS SALONUNU NERGİS KOKUSU SARDI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis salonundaki tüm masalara Karaburun nergisi bıraktı. Başkan Erdoğan, tüm İzmirlileri nergisin ana vatanı Karaburun’da 25-26 Ocak’ta düzenlenecek Karaburun Nergis Festivali’ne davet etti.