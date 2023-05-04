İzmir’de ‘Konak Tarih Gezileri’ne ilgi büyük

İzmir Konak Belediyesi’nin düzenlediği, Kadifekale’den Basmane’ye adım adım tarih yolculuğuna çıkaran 'Konak Tarih Gezileri' başladı.

İzmir’de ‘Konak Tarih Gezileri’ne ilgi büyük

Konak Belediyesi’nin ilçenin simge yapıları, mimari yolculuğu, kent kültürü ve tarihini tanıtmak için düzenlediği 'Konak Tarih Gezileri' başladı. Kış döneminde ara verilen ve baharın gelmesiyle yeniden başlayan geziler, Kadifekale ve Basmane bölgelerindeki mekanların tarihi ve kültürel değerlerinin anlatımı eşliğinde gerçekleşiyor. Salı, Perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen ücretsiz geziler, belediyenin Kent Tarihi biriminden randevu alınarak ve kontenjanlı olarak yapılıyor.

Sabah belirlenen saatte buluşan gezi katılımcıları, kendileri için tahsis edilen belediye aracıyla Kadifekale’ye çıkıyor. Burada şehrin eşsiz manzarasının tadını çıkaran katılımcılar, bir yandan da Pagos tarihini ve İzmir’e dair mit ve hikayeleri dinliyor. Kale’nin ardından tarihi Basmane semtine geçilerek buradaki sivil ve dini mimari örnekleri ziyaret ediliyor ve gezi katılımcıları kent kültürüne ait tarihi detayları öğrenme fırsatı buluyor. Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak için Konak Belediyesi’nin 484 53 00 numaralı telefonundan Kent Tarihi birimine ait 2907 ve 2909 numaralı dahili hatlarına bağlanarak kayıt yaptırılıyor.

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