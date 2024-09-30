İzmir'de kontrolden çıkan araç okulun bahçesine girdi

İzmir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin okulun bahçe kapısını kırdı. İçeri giren araç nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza Narlıdere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çatalkaya Mahallesi'ndeki bir özel okulun kapısını kırarak içeri girdi.
Bu sırada kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza sonrası adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kırılan kapı okul görevlilerince onarılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.