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Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra otobüs durağına çarptı. 5 yaralı

İzmir Bornova'da kontrolden çıkan tırın önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 21:17
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İzmir'de kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra otobüs durağına çarptı. 5 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan tır önce otomobile sonra otobüs durağına çarptı. 5 yaralı
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Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta, Şükrü P. idaresindeki 45 AEB 002 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, önünde seyreden Raif Ö.nün (53) kullandığı 06 EV 8276 plakalı otomobile, ardından da toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu otobüs durağına çarptı.

İtfaiye, araçta sıkışan tır şoförü ile tırın altında kalan Mustafa A. ve Ali T.'yi bulundukları yerden kurtardı. Kazada, otomobil sürücüsü ile savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılırken Mustafa A. ve Ali T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çevredeki bir esnaf, tırın çok hızlı ilerlediğini belirterek, "Müşteriyle ilgileniyordum. Tır karşı şeritten buraya geçti. Önce otomobile ardından durağa çarptı. Durakta 4-5 kişi vardı. Bazıları kaçtı, 2 kişi tırın altında kaldı. Tır şoförü gaza basıp geri çıkmaya çalışıyordu." dedi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yayaların durağa doğru yürümesi, tırın karşı şeride geçerek önce otomobile ardından otobüs durağına çarpması yer alıyor. Ayrıca tırın çarpmasıyla savrulan otomobilin önünden kaçmaya çalışan bir kişinin de aracın altında kaldığı anlar kamera kayıtlarında yer alıyor. (AA)

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