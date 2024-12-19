İzmir'de korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta makinesine kapılan genç kadın feci şekilde yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İzmir'de korkunç ölüm: Kapüşonu yumurta makinesine kapılan genç kadın feci şekilde yaşamını yitirdi

İzmir'in Foça ilçesinde, tavuk çiftliğinde kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Foça ilçesinde, tavuk çiftliğinde kapüşonu yumurta toplama makinesine dolanan 32 yaşındaki genç kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre, çiftlikte çalışan Semra Yıldırım, kümeste bulunduğu esnada, üstündeki kıyafetin kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı Yıldırım ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Borsada kazandıran hisseler sıralandı! Bu yıl bunlara yatırım yapan köşeyi döndü
Borsada kazandıran hisseler sıralandı! Bu yıl bunlara yatırım yapan köşeyi döndü
Vietnam’da karaoke barda yangın faciası: Çok sayıda ölü var
Vietnam’da karaoke barda yangın faciası: Çok sayıda ölü var
Dolar 2 yılın zirvesine geldi
Dolar 2 yılın zirvesine geldi
Christina Aguilera sosyal medyayı ateşe verdi
Christina Aguilera sosyal medyayı ateşe verdi
Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı