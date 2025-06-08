İzmir'de korkutan deprem!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika haberi: AFAD'dan alınan son bilgilere göre, İzmir'de bir deprem meydana geldi.

AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem saat 20.40'da kaydedildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

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