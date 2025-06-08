İzmir'de korkutan deprem!

AFAD, İzmir'in Karaburun açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem saat 20.40'da kaydedildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 8, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [06.96 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-06-08
Saat:20:40:29 TSİ
Enlem:38.69833 N
Boylam:26.55639 E
Derinlik:6.49 km
Detay:https://t.co/rhGeCoq19o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi