İzmir'de korkutan ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Konak ilçesinde, 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1439 sokakta bulunan 4 bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında dairenin boş olduğu tespit edilirken, yangında 1 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.