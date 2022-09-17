İzmir'de korkutan yangın. Kozmetik fabrikasında yangın çıktı alevler metrelerce yükseldi

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

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Alevler yükseldi gözyüzü karardı. Yazıbaşı Mahallesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına, çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı.Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.