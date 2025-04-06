İzmir'de kültür-sanat etkinkileri

İzmir'de 7-13 Nisan'da, tiyatrodan operaya, konserlerden sergilere uzanan zengin bir program sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, 8-12 Nisan'da Konak Sahnesi'nde "Ben Feuerbach", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Su Samuru", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "İlerleme"yi sahneleyecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ise "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyunu 13 Nisan'da sergilenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 7 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Vivaldi Mevsimler" konseri, 8 Nisan'da "Figaro'nun Düğünü" operası, 10 ve 12 Nisan'da "Attila" operası, 12 Nisan'da "A. Dvorak'tan G. Puccini'ye" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 10 Nisan'da Bornova Kültür Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda "Dilkeşide Klasik Takım" konserini verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 11 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) "Ertuğrul Köse" anısına konser verecek.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, hafta boyunca konferans, sunum ve panellere ev sahipliği yapacak.

7 Nisan'da Öğretim Görevlisi Nedim Sönmez "16. Yüzyılda Türk Kağıdı", 8 Nisan'da Öğretim Görevlisi Nur Aydın "Kağıdın Sanat Yolculuğu: Origami ve Japon Kültürü", Prof. Dr. Murat Tuncay "Tiyatro Seyredilmez Yaşanır" başlıklı sunumlar yapacak.

9 Nisan'da Emre Yıldız "Görsel Bir Anlatı Aracı: Sergileme Tasarımı" konulu sunum yapacak, 11 Nisan'da "Antakya'nın Belleği" paneli gerçekleştirilecek, Gökhan Özkan'ın anlatımlı dinletisi "Tabla Sanatı ve Hint Müziği Ritim Sistemi" sunulacak.

AASSM, 10 Nisan'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'nı şef Nil Venditti yönetiminde ağırlayacak. 12 Nisan'da ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası "Aşık Veysel"i anma konseri verecek.

Merkez ayrıca, 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festival, yarın Leandro Marziotte konseriyle başlayacak.

Kentte ayrıca 7 Nisan'da İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda Ayşe Perin Tatari'nin "Masal Kentler" resim sergisi, 8 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Fikret Doğan'ın "Rüzgarlı Mimas'ın Ardıçları" heykel sergisi, 10 Nisan'da ise Gülay İpekeşen'in "Son Sergi" adlı resim sergisi açılacak.