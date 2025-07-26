İzmir'de kuru domates mesaisi!

Torbalı kuru domatesinin, coğrafi işaretli olduğu için uluslararası piyasalarda kabul gördüğünü vurgulayan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Coğrafi işaret ürünün pazarlanmasına ciddi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Temmuzda başlayan, ağustos ayının ortalarına kadar sürecek olan kuru domates mesaisi boyunca her sabah günün ilk ışıklarında toplanan domatesler kamyonlarla sergi alanlarına getirilip kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulduktan sonra toplanıp soğuk hava depolarına taşınan domatesler, talebe göre ambalajlanıp yurt içi ve yurt dışı pazarlara sunuluyor. Torbalı kuru domatesinin coğrafi işarete sahip olması da ürünün pazarlanmasında avantaj sağlıyor. İzmir'in, Türkiye'deki en önemli kuru domates üretim merkezlerinden biri olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bölgede hem sanayi tipi hem kurutmalık hem de salçalık domates üretimi yapılıyor. İklimin artıları hem üretime hem de kurutmaya yansıyor" dedi.

'ÜRETİMDE DÜŞÜŞ YOK'

Sanayi tipi domatesin Türkiye'de sırasıyla en çok Bursa, Manisa ve İzmir'de üretildiğini ifade eden Şahin, "Geçen yıllara göre üretimde düşüşümüz yok, bir önceki yılla aynı seviyelerde. İzmir'de 16 ilçemizde de üretim var ama ilk 3'ü Kınık, Torbalı ve Bayındır. Toplamda 114 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz. İzmir'de yıllık yaklaşık 920 bin ton sanayi tipi domates üretiliyor. Bu üretimlerde pazar değeri olacak ürün kurutmalığa, küçük ya da şekil bozukluğu ürünlerin de büyük çoğunluğu salçalık sektörde kullanılıyor" şeklinde konuştu.