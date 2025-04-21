İzmir’de lise etkinliğinde HÜDA PAR bayrağı krizi

İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikte HÜDA PAR bayrağı krizi yaşandı. Cumhuriyet'in aktardığı bilgilere göre “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” temalı etkinlikte, bir kişinin HÜDA PAR bayrağı açması üzerine öğrenciler tepki gösterdi. Kısa süreli gerginliğin yaşandığı etkinlikte, bayrağın açılması tartışma yarattı.

ETKİNLİKTE GERGİN ANLAR

Etkinliğe, AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı. Program sırasında bir kişi, HÜDA PAR bayrağı açarak dikkat çekti. Bayrağın açılmasına bazı öğrenciler yüksek sesle tepki gösterirken, salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Organizatörlerin müdahalesiyle durum kontrol altına alınsa da olay, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.