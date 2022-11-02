İzmir'de lise öğrencilerini 'Teknoloji etkinliği' diye 'İlk oyum Erdoğan'a' programına götürdüler

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerinin, AKP İzmir İl Gençlik Kolları tarafından Bornova Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a" programına, "teknoloji etkinliği" denilerek götürüldüğünü söyledi.



ANKA'da yer alan haberde, Bornova Kültür Merkezi'nin AKP bayrakları ve Erdoğan posterleriyle donatıldığına dikkat çeken Kılıç, konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.







İZİN KAĞIDI İMZALATTIRILMIŞ

Bir öğrenci velisine imzalatılan "Teknoloji etkinliğine katılmasına izin veriyorum" yazılı izin kağıdını sosyal medya hesaplarından paylaşan CHP'li Kılıç, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:



“Vatandaşlarımızı rızaları dışında AKP üyesi yaptıkları yetmedi, şimdi de gençlerimizi, çocuklarımızı yalanla dolanla kandırarak AKP toplantılarına götürüyorlar. İzmir Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi öğrencilerini dün velilerine de izin kağıdı imzalatarak, ‘Teknoloji etkinliğine gidiyoruz’ diye alıp, Bornova Kültür Merkezi'nde ‘Teknoloji Fuarı’ görünümlü parti propagandasına götürüyorlar. Öğrenciler, salona girdiklerinde sahnede ‘İlk Oyum Erdoğan’a’ yazısı, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük boy fotoğrafları, AKP bayrakları ve amblemleri ile karşılaşıyorlar. Salonda ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılıyor. Gençlerin iradesi dışında, ellerinden seçim yapma hakkı alınarak parti propagandası yapılmasını da böyle bir siyaset anlayışını da kabul edemeyiz. Okulda dersinin başında olması gereken gençlerin Erdoğan propagandasında ne işi var? Bu kadar aciz misiniz? Bu şekilde mi gençlerden oy alacağınızı düşünüyorsunuz? Gençlerin geleceğini çaldığınız yetmedi mi de yalanla dolanla parti propagandasına götürüyorsunuz? Gençleri kirli siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Gençlerin beklentilerini karşılayın, sorunlarını çözün.







"YOLCUDUR ABBAS, BAĞLASAN DURMAZ"

Halk kendi iradesi ile AKP toplantılarına katılmadığı için öğrencileri kandırarak; memurlara, işçilere de yönetici baskısı ve mobbingi ile toplantılara katılım zorunluluğu getirerek; salonları, alanları doldurmaya çalışıyorsunuz ama nafile. Boşa çabalamayın. Bu ayak oyunlarından vazgeçin. Milletin aklından, gönlünden, kalbinden gittiniz, seçimden sonra iktidardan da gideceksiniz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz.”

