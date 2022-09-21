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İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 18:25
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İzmir'de makilik alanda yangın

İzmir'de makilik alanda yangın
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Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi.

Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
﻿İzmir'de makilik alanda yangın
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