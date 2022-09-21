﻿İzmir'de makilik alanda yangın

Umurcalı Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 4 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi yönlendirildi.
Havadan ve karadan yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.