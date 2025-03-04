İzmir'de minik eller kalplere dokundu!

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "İyilik Projesi" kapsamında Konak ilçesindeki Barbaros Hayrettin İlkokulu öğrencileri, "İzmir'den Iğdır'a kalpten dokunuş" adlı etkinlik yaptı. Öğretmen, öğrenci ve veliler, aldıkları iplerle atkı ve bere ördü. Ayrıca temin edilen kırtasiye malzemeleri de atkı ve berelerle kolilendi. Okuldan teslim alınan koliler, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki kardeş okul Yukarı Topraklı İlkokulu'na gönderildi.

Barbaros Hayrettin İlkokulu'ndan Yukarı Topraklı İlkokulu'na tayin olan öğretmen Çağlı Kızılyel tarafından teslim alınan koliler, buradaki öğrencilere dağıtıldı. Büyük sevinç yaşayan öğrenciler, İzmir'deki akranlarına teşekkür videoları ve mektupları gönderdi.

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'AMAÇ EMPATİYİ GELİŞTİRMEK'

Barbaros Hayrettin İlkokulu Müdürü Veysel Öztürk, okullarının dezavantajlı bir bölgede olduğunu belirtip, "Böyle bir etkinlikle, çocuklarımıza yardımlaşma, sosyalleşme ve empati duygusunu geliştirmeyi amaçladık. Daha önce okulumuzda görev yapıp, Iğdır'a tayin olan bir öğretmenimizin eşliğinde kardeş okulumuza destek sağladık.

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Kurduğumuz atölyede öğretmen, öğrenci ve velililerimizin katkılarıyla atkı ve bere örüldü. Ürünlerin bir kısmı gönderildi. Çocuklar ne kadar mutlu olduklarını mektup ve videolarla iletti. Çok mutlu olduk. Ne kadar uzak olursak olalım, mesafelerin sevgiyle ne kadar yakın olabileceğini etkinliğimizde öğrendik" dedi.

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Okul öğretmenlerinden Mehrem Kurt da "Etkinlik, çocuklarımızın yardımlaşma ve empati duygusunu geliştirdiği için çok kıymetli. Bence amacımıza ulaştık" diye konuştu.

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'İÇİNE SEVGİMİ DE KATTIM'

Öğrencilerden Dersu Altun (7) ise "Çok heyecanlandım. Sadece örgü örmedim, içine sevgimi de kattım. Tamamladığımda çok mutlu oldum. Birisi benim ördüğüm atkıyı takacağı için çok seviniyorum" dedi.

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Enes Cambaz (8) da "Öğretmenim Iğdır'daki arkadaşlarımın üşüdüğünü söyleyince onlar için için örgü ördüm. Bu atkıyı boyunlarına taktığında, inşallah mutlu olurlar" diye konuştu.

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Türkay Yeşilbay (8) ise "Öğretmenimiz sayesinde atkı örmeyi öğrendik. Iğdır'daki arkadaşlarımız için elimizden geleni yaptık. İçine sevgimizi, saygımızı koyduk. Onlar da bize kalpli fotoğraf göndermişler" ifadelerini kullandı.

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Öğrencilerden Elisa Tekin (7) de "Arkadaşlarım için atkı ördüm. En güzel rengi seçtim. İnşallah çok beğenilir. Örerken çok mutlu oldum" dedi.