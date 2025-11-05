Fuar İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, fuarın kentin üretim gücünü, yaratıcılığını ve girişimci ruhunu buluşturacağını söyledi.

Fuarın teknoloji, yenilik ve sürdürülebilir mobiliteyi bir araya getiren büyük bir platform olacağını ifade eden Yıldır, "5 gün boyunca sektöründe öncü 50 firma ve 100'ün üzerinde markaya İzmir olarak ev sahipliği yapacağız. En yeni otomobil modelleri, motosikletler, aksesuar ve yedek parça üreticileri meraklılarıyla bir araya gelecek. Katılımcılar, sektör liderleriyle iletişim kurma ve geleceğin trendlerini keşfetme fırsatı bulacak." dedi.

Yıldır, İzmir'in 2 milyona yakın araçla en fazla aracın bulunduğu 3. kent olduğuna işaret ederek, bu araçların içerisindeki elektrikli araç sayısının az olduğunu dile getirdi.

Fuarda hibrit ve elektrikli araçların öne çıktığını aktaran Yıldır, şunları kaydetti:

"Ev sahipliği yaptığımız her fuar kıymetli ancak bu fuar etki ölçeği sebebiyle diğerlerinden biraz ayrılıyor. Bunun çok net bir sebebi var. Ülkemizde otomotiv sektörü, son 19 yılın 18'inde ihracat şampiyonu oldu. İhracatın amiral gemisi, lokomotif gücü olma konusunda tartışmasız liderliği var uzun yıllardır. Geçtiğimiz yıl 37 milyar dolarlık ihracatla yine başı çeken sektördü. Bu yıl 39,2 milyar doları bulması bekleniyor. 2026 için bu rakam 43,7 milyar dolar olması bekleniyor. Ticari hacmi bu kadar büyük bir sektöre, ihracatta başı çeken kentlerden biri olarak katkı sağlamamız gerekiyor."

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arda Yüksel ise Türkiye'nin dünyanın en büyük otomotiv üreticileri arasında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, hibrit araç, klasik otomobil, motosiklet, ağır vasıta, yedek parça ve aksesuar yer alıyor.

Yeni araçları test etme, sektör liderleriyle iletişim kurma ve geleceğin trendlerini keşfetme imkanı sunan fuar 9 Kasım'a kadar sürecek.