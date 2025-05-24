İzmir’de motosiklet hırsızı yakalandı

Kaynak: DHA

İzmir’de 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yakalanan hırsız tutuklanırken çalınan motosikletler sahiplerine teslim edildi.

İzmir’de 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan Y.T. (27), tutuklandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Suç Analiz Büro Amirliği ve motosikletli polis timleri, Karabağlar ve Balçova ilçelerinde çeşitli tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı. Şüphelinin Y.T. olduğu belirlendi. Adresi belirlenen Y.T., önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çalınan motosikletler de adresinde bulunarak, sahiplerine teslim edildi Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Y.T. tutuklandı. Öte yandan Y.T.'nin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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