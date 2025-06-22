İzmir'de motosiklet, otobüs durağına çarptı: 2 yaralı

Kaynak: DHA

İZMİR'in Menderes ilçesinde motosikletin otobüs durağına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.H

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Alper Tosun (21) yönetimindeki 35 CCB 726 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, otobüs durağına çarptı.

Kazada durakta otobüs bekleyen Figen Gürses (56) ile sürücü Tosun yaralandı. Tosun ve Gürses'in metrelerce savrulduğu kazada, çevredekiler yaralıların yardımına koştu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gürses'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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