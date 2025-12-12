Narkotik birimleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan aracın içerisinden 4 kilo 601 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir’e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Gözaltına alınan B.A., C.Y. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.