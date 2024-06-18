İzmir'de 'naylon fatura' operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: DHA
İzmir'de 'naylon fatura' operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen bir operasyonda, şirket yetkilileri aracılığıyla vergi kaçırmak amacıyla naylon fatura düzenlendiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleşen operasyonda, takibe alınan 3 şüpheliye 13 Haziran'da operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, toplam değeri 12 milyon 703 bin 425 TL olan 728 adet naylon fatura ile birlikte farklı şirketlere ait 12 kaşe, toplam değeri 367 bin 500 TL olan 23 senet, 9 sevk irsaliyesi, 1 pos makinesi, 5 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 harddisk, 1 USB bellek ve çeşitli kağıt ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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