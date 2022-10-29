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Öğrenci yurdunda yangın: 5 öğrenci hastanelik oldu

İzmir'in Buca ilçesindeki erkek öğrenci yurdunun alt katlarında yangın çıkınca, yurtta kalan öğrenciler çatıya kaçtı. Öğrencier itfaiye erleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 14:38
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İzmir'de öğrenci yurdunda yangın: 5 öğrenci hastanelik oldu

Öğrenci yurdunda yangın: 5 öğrenci hastanelik oldu
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İzmir'in Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Hacı Ahmet Tatari Erkek Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde başlayan yangın yurt binasına sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanların binayı kaplaması üzerine öğrencilerden bazıları çatıya çıktı. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çatıdaki öğrenciler ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla aşağıya indirildi.

Yangında, duman etkilenen 5 öğrenci sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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