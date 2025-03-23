İzmir'de öğrencilere polis müdahalesi

İzmir Valiliği’nin 5 günlük eylem ve gösteri yasağına rağmen CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip ardından gözaltına alınmasına karşı eylemler devam ediyor. Gözaltının dördüncü gününde İzmir'deki üniversite öğrencileri, kentin farklı noktalarında eylemler düzenlediler. Öğrenciler, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'ndan “Hükümet istifa”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “İsyan devrim özgürlük” sloganlarıyla Bayraklı ilçesinde bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na doğru yürüdü.

Öğrencilerin binaya yürümesine izin vermeyen polis, AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda öğrencilere barikat kurdu. Barikatı aşamayan öğrenciler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Öğrencilerin barikat kuran polise, taş ve havai fişek atmalarının ardından polis, "plastik gaz kapsülleri", TOMA'lardan gazlı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

KENTTE İKİ NOKTADA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Eylemler Konak ilçesinde de devam etti. Konak Cumhuriyet Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçen öğrencilere de polis TOMA ile müdahale etti.