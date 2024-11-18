İzmir'de organ nakli bekleyenlerin sayısı alarm veriyor

Kaynak: İHA
İzmir'de organ nakli bekleyenlerin sayısı alarm veriyor

2023 verilerine göre İzmir'de organ nakli bekleyen hasta sayısı 32 bini geçti. Yılda yaklaşık iki bin kişi nakil beklerken hayatını kaybediyor.

Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Hemşire Sinem Aras, 2023 verilerine göre Türkiye genelinde organ nakli bekleyen hasta sayısının 32 bini geçtiğini belirtti. Aras, "Yılda yaklaşık iki bin kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor" diyerek bu soruna dikkat çekti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, "Organ Nakli ve Kalp Destek Cihazları Paneli" düzenleyerek bu konudaki farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Panele moderatörlük eden EÜ Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nazlı Burcu Özbaran'ın yanı sıra EÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Kahraman ve Hemşire Derya Kayıhan gibi uzmanlar da katıldı. Etkinlikte organ nakli ve kalp destek cihazları süreçleri hakkında bilgi verildi.

Dr. Kahraman, sunumunda kalp yetmezliğinin farklı nedenlerine ve tedavi yöntemlerine değinerek, "Kalp nakli bekleme listeleri çocuklarda yetişkinlere göre yaklaşık iki kat daha fazla" dedi. Hemşire Kayıhan ise, "Son yıllarda çocuk hastalar için geliştirilen ventriküler destek cihazlarının kullanımının arttığını" belirtti.

Sinem Aras, organ bağışının toplumda bir bilinç oluşturması gerektiğini vurgulayarak, İzmir'in organ bağışı oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etti. İzmir'de bağış oranı, Türkiye genelinde beşte bir iken, üçte bir seviyesine ulaşıyor ve bu durum İzmir'in organ nakli alanında daha iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.

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