İzmir'de orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde öğleden sonra saat 15.13 sıralarında Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale başladı.

Müdahaleye 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer tahsis edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını ve yangına müdahale eden ekiplere yardımcı olmalarını rica ediyor.