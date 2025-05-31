İzmir'de orman yangını

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor.

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor.

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