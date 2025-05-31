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İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
31 Mayıs 2025 / 19:54
Düzenleme:
31 Mayıs 2025 / 19:55
Kaynak: AA
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor.
İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktı. Müdahale devam ediyor.
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