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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan söndürme çalışmaları başlatıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 17:47
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İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını
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İHA'nın haberine göre, yangın saat 16.30 sıralarında, Bornova Beşyol Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 20 arazöz ve 5 su tankeri ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçak ile havadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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