İzmir’de orman yangının bilançosu açıklandı. 43 binada ağır hasar var

Türkiye Orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Birçok şehirde ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 ayrı noktada yangınların devam ettiği bilgisini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yangınların söndürüldüğü bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını ifade etti.

43 BİNADA AĞIR HASAR VAR

Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir’de tespit edilen 52 bina ve 97 bağımsız bölümden 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yıkık, ağır veya orta hasarlı olduğunu duyurdu.

Orman yangınlarının en çok etkilediği bölgelerden Manisa’da da hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü bilgisini veren Bakan Kurum, Manisa’nın Gördes ilçesinde meydana gelen yangında 36 bina ve 52 bağımsız bölümün acil yıkılacak bina olarak tespitinin yapıldığını ifade etti.

Bakan Kurum, Vatandaşların müsterih olması gerektiğini, Antalya ve Muğla yangınlarında millete verdikleri sözü tuttuklarını, bu yangınlarda da hızlıca yaraları saracaklarını söyledi.