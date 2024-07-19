İzmir'de orman yangınına müdahale sürüyor

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasının engellendiği yangında, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları yeniden etkin bir şekilde müdahaleye başladı.



Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 kara ekibiyle müdahale etti.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Gaziemir ilçesine sıçradı ve bazı evler tahliye edildi. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, TOMA'larla yangın ile evler arasına set kurarak alevlerin evlere ulaşmasını önledi. Güvenlik güçleri, Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.



Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopter, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleriyle müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının etkin müdahalesiyle çalışmalar sürdü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin sona ermesiyle vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler, Sarnıç Göleti'nden su alarak yangına müdahale etti.