İzmir'de orman yangınlarına karşı yeni tedbirler: 26 bölgeye giriş yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, ilçe, köy, mahalle ve sınırları belirtilen 26 bölgedeki orman sahalarına yetkililer dışında kimsenin giremeyeceği, ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda mola vermenin ve piknik yapmanın yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, karar kapsamında belirtilen bölgelerin detaylı bir şekilde listelendiği ve vatandaşların sadece kendilerine ayrılan piknik alanlarından yararlanabileceği vurgulandı. Ateş yakılan alanların tamamen söndürülmesi ve temizlenmesi gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, enerji nakil hatlarının ormanlık alanlardan geçtiği bölgelerde gerekli bakımların yapılacağı ve yetkililerin isteği doğrultusunda enerji kesintisinin sağlanabileceği ifade edildi.

Belediyelerin de orman kenarlarındaki çöp toplama alanları etrafında koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracakları belirtildi. Ancak, Çiçekli ormanları içindeki İzmir İli Kent Ormanı'nın bu yasak kapsamında olmadığı belirtildi.