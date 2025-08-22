İzmir’de ormanlar cayır cayır yanıyor! Dumanlar 60 Kilometre uzaklıktan gözüküyor: Ekipler seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan yangın, kısa sürede ziraat arazisinden ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Havadan 8 uçak ve 9 helikopterle yapılan söndürme çalışmalarına, karadan 25 arazöz, 26 su ikmal aracı, 4 dozer ve çok sayıda personel destek veriyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir alana yayılan alevlere havadan 8 uçak ve 9 helikopter, karadan da arazözlerle müdahale sürüyor.

Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Kuru otların ve rüzgarın etksiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Gökyüzün doğru metrelerce yükselen dumanlar Kuşadası ilçesinden dahi görülebiliyor.

.

