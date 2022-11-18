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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:34
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'de ormanlık alanda yangın
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Yenifoça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Öte yandan Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde merada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. (AA)

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