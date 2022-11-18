İzmir'de ormanlık alanda yangın

Yenifoça Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Öte yandan Seferihisar'ın Ulamış Mahallesi'nde merada çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı. (AA)
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