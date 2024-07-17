İzmir'de ortalık karıştı! Silahlar, bıçaklar havada uçuştu

Kaynak: AA
İzmir'de ortalık karıştı! Silahlar, bıçaklar havada uçuştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Günaltay Mahallesi 4902 Sokak'ta Ö.G. (67), B.G. (19), Ö.Y. (67) ve İ.A. (31) ile motosikletli 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobille gelen şüpheli ya da şüpheliler de silahla kavgaya dahil oldu.

Taraflar arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Ö.G, B.G, Ö.Y. ve İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Silahla yaralanan Ö.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kavgada bıçak kullandığı belirlenen V.Ç. ve silahla saldıran M.A. ile kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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