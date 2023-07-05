İzmir'de otelde yangın

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de otelde yangın

Yangın saat 10.30 sıralarında Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler yayılmadan, yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü. Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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