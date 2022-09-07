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İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü. 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:12
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İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü. 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

İzmir'de otomobilin çarptığı 1 çocuk öldü. 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
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Ayşe Y'nin (45) kullandığı 35 BGY 629 plakalı otomobil, Limontepe Mahallesi 9757 Sokak'ta yol kenarında yürüyen Suriye uyruklu Rasha Abdel Kader (32) ve yanındaki 4 çocuğa çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin altında kalan 3 yaşındaki Yasemin Hassan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Rasha Abdel Kader, M.S. (4), A.S. (4) ve B.H. (7) ambulanslarla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuklardan birinin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fren yerine gaza basarak kazaya neden olduğu öne sürülen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Ali Fuat Erden Mahalle Muhtarı Türkan Sivaşan, gazetecilere, kazaya tepki göstererek yetkililerin bölgede önlem almasını istedi.

Mahalle ve çevresinde sık sık kaza yaşandığını iddia eden Sivaşan, şunları söyledi:

"Kaza elbette olacak ama ihmaller kader olmamalı. Burası bir okul güzergahı. Muhtar olarak defalarca yükseltilmiş yaya geçidi talebi yaptık. Ancak okul önlerine yapılabileceğini söylediler. Bu kaza bugün değil de öğrencilerin okula gittiği veya döndüğü esnada olsaydı daha vahim sonuçlar olabilirdi. Bu kaza ilk değil. Daha önce de defalarca ölümlü kaza oldu bu noktalarda. Buradan çok süratli geçiyor araç sürücüleri. Biz yetkililerden buraya kesinlikle yükseltilmiş yaya geçidi istiyoruz."

Kazaya ilk müdahaleyi yapan esnaflardan Muhittin Sakacı ise kaza sesini duyunca dışarı çıktığını, yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Çocuklardan birisi yerde yatıyordu. Öldüğünü fark ettim ve diğer yaralılara da yardım ettim. Bir çocuğu daha arabanın altından çıkardık." dedi.

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