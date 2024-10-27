İzmir’de otomobilin çarptığı genç öldü

Kaynak: İHA
İzmir’de otomobilin çarptığı genç öldü

İzmir Konak'ta, 28 yaşındaki gence otomobil çarptı. Kaza sonucunda 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak istikametine ilerlemekte olan Mercan C.(23), idaresindeki Opel marka 35 CFD 789 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Sarıkaya'ya (28) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Sarıkaya yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Sarıkaya'nın olay yerinde yaşamanı yitirdiği belirlendi. Sarıkaya'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Mercan C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Lastikçide çıkan yangın korkuttu! Dumanlar tüm binayı sardı
Lastikçide çıkan yangın korkuttu! Dumanlar tüm binayı sardı
Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı
Tofaş hurdaya döndü: 4 yaralı
Yusuf Dikeç bu defa şampiyonluğu kutladı! Milli Takım Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Yusuf Dikeç bu defa şampiyonluğu kutladı! Milli Takım Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazandı
Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!
Aydın’da 300 öğrenciye trafik kuralları anlatıldı!
Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar
Hasarlı binada hırsızlık yaparken yakalandılar