İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: İHA
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Seyit Akkaş otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Alt Geçidi civarında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan S.U. (45) yönetimindeki 35 ATY 520 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyit Akkaş’a çarptı.

izmirde-otomobilin-carptigi-yaya-oldu-561351-166342.jpg

Akkaş çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akkaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Seyit Akkaş’ın cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'da aday mısınız? sorusuna yanıt
Ekrem İmamoğlu'da aday mısınız? sorusuna yanıt
Yatılı Kur'an kursunda 33 kız öğrenci zehirlendi
Yatılı Kur'an kursunda 33 kız öğrenci zehirlendi
Alevlere teslim olan restoran kül oldu
Alevlere teslim olan restoran kül oldu
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Halit Ergenç saç mı ektirdi? Sarı saçları sosyal medyayı ikiye böldü
Halit Ergenç saç mı ektirdi? Sarı saçları sosyal medyayı ikiye böldü