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İzmir’de panik anları: Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı  

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunun yanında, otomobil bakım servisinde park halinde bulunan minibüs alev alev yandı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 04:46
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İzmir’de panik anları: Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı  

İzmir’de panik anları: Akaryakıt istasyonunun yanında bulunan minibüs alev alev yandı  
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Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi.

İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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