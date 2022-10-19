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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Bolu'da gece saatlerinde park halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 11:17
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İzmir'de park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
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İHA'nın haberine göre, yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde olan Cumhur Çomak’a ait 41 L 3863 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın tüpleriyle araca müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması yapıldı. Yangında, Çomak’a ait otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

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