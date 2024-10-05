İzmir'de park kavgasında bebekli araca yumruk attı! Küfürler havada uçuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de park kavgasında bebekli araca yumruk attı! Küfürler havada uçuştu

İzmir'de kaydedilen görüntülerde, iki kişi arasında çıkan park kavgası büyüdü. Küfür edildiğini iddia eden bir kişi, içinde bebek bulunan aracın arka camına vurarak camı kırdı. Kavga sırasında küfürler, tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

Artan trafikle birlikte şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi.

İzmir Güzelyalı'da park yeri yüzünden iki kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası kendisine küfür edildiğini öne süren adam, aracın arka camına yumruk atarak camı paramparça etti.

Sürücü araçtan inince, yumruklu ve tekmeli kavga başladı. Arabada bebek olduğunu belirten kişi, aracın camını göstererek bağırdı.

Araca yumruk atan adamın eli kanlar içinde kaldı ve bir süre sonra bayıldı.

Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

Olay, bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

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