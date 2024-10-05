İzmir'de park kavgasında bebekli araca yumruk attı! Küfürler havada uçuştu

Artan trafikle birlikte şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi.
İzmir Güzelyalı'da park yeri yüzünden iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası kendisine küfür edildiğini öne süren adam, aracın arka camına yumruk atarak camı paramparça etti.
Sürücü araçtan inince, yumruklu ve tekmeli kavga başladı. Arabada bebek olduğunu belirten kişi, aracın camını göstererek bağırdı.
Araca yumruk atan adamın eli kanlar içinde kaldı ve bir süre sonra bayıldı.
Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.
Olay, bir motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.
Trafikte yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı
Trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı
Sopalı trafik kavgasına kadınlar da karıştı