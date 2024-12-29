İzmir’de parkı kana buladılar: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında gerginlik büyüdü, bıçaklar çekildi. Bıçaklı düelloda 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesi Yeşilçam Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında parkta tartışma meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine taraflar arasında çıkan bıçaklı kavgada, 7 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı

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İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslara alınarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.B., V.A., Ş.B., S.A., V.Y., ve S.A., buradaki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bir diğer yaralı O.A., ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı ve başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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