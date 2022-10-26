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Polis 16 adresi bastı. Milyonlarca ele geçirdi 

Türkiye genelinde KOM Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Nefes-2 Operasyonu çerçevesinde İzmir’de 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 8 milyon adet dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:31
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İzmir>'de Polis 16 adresi bastı. Milyonlarca ele geçirdi 

Polis 16 adresi bastı. Milyonlarca ele geçirdi 
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İHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, bandrolsüz olarak yasa dışı şekilde tütün mamülü ve makaron satışı yapan suç gruplarına yönelik Nefes-2 Operasyonu başlattı. 

Operasyon çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. 16 adres belirleyen ekipler, sabah saatlerinde adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Adreslerde yapılan aramalarda 150 koli ve 750 tepsi halinde 4 milyon adet doldurulmuş sigara, 4 bin adet elektronik sigara ve 3 milyon 680 bin boş makaron ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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