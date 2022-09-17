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İzmir'de polise bıçaklı saldırı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 04:52
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İzmir'de polise bıçaklı saldırı

İzmir'de polise bıçaklı saldırı
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Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kavga sonrası elinde bıçakla sokakta dolaşan E.K.'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen E.K.'ye biber gazı ile müdahale edildi.

Elindeki bıçağı savuran şüpheli, polis memuru F.K.'yi yüzünden yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli, takviye ekipler tarafından gözaltına alındı.

Meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesi bulunmuyor. (AA)

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