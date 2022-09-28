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İzmir’de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir’in Konak ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü alkolmetreyi üflemeyi reddederek 4 polisi kısa süre aracıyla sürükleyerek olay yerinden kaçtı. Kovalamacada seyir halindeki bir araca çarpan ehliyetsiz ve 198 promil alkollü olduğu tespit edilen şahsa yaklaşık 10 bin lira ceza yazılırken, 1’i polis 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 06:22
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İzmir’de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı

İzmir’de polisleri sürükleyerek kaçan alkollü sürücü dehşet saçtı
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Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Polis Merkezi Amirliği yakınında uygulama yapan trafik polisleri, E.A. (27) idaresindeki Hyundai marka 35 APN 759 plakalı cipi durdurdu. Sürücü E.A., ekiplerin alkolmetreyi üfletmesini reddederek kendisini durdurmak isteyen 4 polisi aracıyla kısa süreliğine sürükleyerek olay yerinden hızla kaçtı.

SEYİR HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Trafik polislerinin ihbarı üzerine uygulamadan kaçan şahsı yakalamak için kaçış güzergahına asayiş ekipleri sevk edildi. Yaşanan kovalamacada E.A., kullanmış olduğu cip ile Liman Caddesi’ni Ankara Caddesi’ne bağlayan bağlantı yolunda virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritte seyir halinde bulunan H.S. (40) yönetimindeki araca çarptı.

YAKLAŞIK 10 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kaçan aracı takip eden polis ekipleri kazanın ardından hemen olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, aracın yaralı sürücüsü ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uygulamadan kaçarken bir polisin parmağından yaralanmasına neden olan E.A.’nın yapılan kontrollerinde ise 198 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada yara almayan ve gözaltına alınan şahsa; alkolmetreyi üflememe, polise mukavemet, trafiği tehlikeye atma, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanmak suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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