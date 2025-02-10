İzmir’de ruhsatsız silah operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti ve bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 - 6 Şubat tarihleri arasında bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ve 1389 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.