İzmir’de ruhsatsız silah operasyonu! Gözaltılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de ruhsatsız silah operasyonu! Gözaltılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti, imalatı ve bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti ve bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 4 - 6 Şubat tarihleri arasında bireysel silahlanmayı önlemek amacıyla çalışmalar yürüttü.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 1 tüfek ve 1389 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonrası 2 kulüpten flaş açıklama
Adana Demirspor’un maçtan çekilmesi sonrası 2 kulüpten flaş açıklama
Muğla’da jandarma ekipleri yaralı şahini kurtardı
Muğla’da jandarma ekipleri yaralı şahini kurtardı
Ekvador'da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Ekvador'da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
Jandarma ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
'İmralı heyeti'nden sürpriz hamle
'İmralı heyeti'nden sürpriz hamle