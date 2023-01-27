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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi. Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.

Galeri Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 11:40
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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

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Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

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Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Çarşıda esnaflık yapan Zafer Çiçek, her yağmurda bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi.

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Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken bazı vatandaşlar iş yerlerine geç ulaştı. Bazı bölgelerde ise şiddetli yağmur nedeniyle belediye otobüsleri ve dolmuş seferleri gecikmeli yapılabildi.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

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İzmir’i sağanak vurdu! Polis aracı çöken yolun içine düştü

Sağanak nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bir gidiş bir geliş uçuş seferi iptal edildi.
(Kaynak: AA, DHA)

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